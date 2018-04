Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre após consumir cocaína em excesso para conseguir manter dois trabalhos

Homem de 35 anos trabalhava como segurança numa discoteca à noite.

17:02

Jake Scicluna, de 35 anos, morreu após consumir uma quantidade excessiva de cocaína, na tentativa de obter mais energia para conseguir manter dois trabalhos, de dia e de noite.



O homem drogava-se após terminar o seu trabalho diurno para conseguir ficar acordado e trabalhar como segurança numa discoteca. Jake tinha aberto o seu estúdio de tatuagens - a sua principal fonte de rendimento - há cerca de cinco anos, e o seu trabalho enquanto tatuador não estava a chegar para pagar a dívida, pelo que optou por arranjar um segundo emprego.



A saúde do homem residente em Stockport, no Reino Unido, começou a deteriorar quando os vasos sanguíneos do seu nariz começaram a dilatar, provocando-lhe algumas dificuldades respiratórios, em consequência do consumo de cocaína.



Em novembro do ano passado, Jake sentiu-se mal e foi levado para o hospital, onde acabou por morrer. A autópsia revelou que ele tinha quantidades elevadíssimas de droga no seu organismo.