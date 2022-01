O estilista francês Manfred Thierry Mugler morreu este domingo aos 73 anos.A informação foi publicada na conta oficial do artista nas redes sociais.Mugler nasceu em Estrasburgo, na França, e é conhecido por ter desenhado várias roupas para desfiles e celebridades, como Lady Gaga, Kim Kardashian e Beyoncé. Entre os trabalhos mais famosos está o vestido de Demi Moore no filme "Proposta Indecente", de 1993, e o lançamento do perfume "Angel".