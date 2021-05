O arquiteto, urbanista e político brasileiro Jaime Lerner, que ganhou notoriedade internacional na década de 1970 pelo inovador sistema de transporte público que implantou na cidade de Curitiba, morreu esta quinta-feira aos 83 anos.

A morte de Lerner foi provocada por uma doença renal crónica, divulgou o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba.

Jaime Lerner foi três vezes prefeito de Curitiba, sua cidade natal e capital do estado do Paraná, do qual foi duas vezes governador.