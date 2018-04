Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre Winnie Mandela, ativista anti-apartheid

Combateu o regime racista branco e liderou a campanha pela libertação de Nelson Mandela.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Morreu esta segunda-feira, aos 81 anos, a mulher que durante quase quatro décadas acompanhou as batalhas de Nelson Mandela contra o apartheid.



Mas, ao contrário do ex-presidente e símbolo nacional sul-africano, Winnie Madizikela-Mandela fica para a História como figura ambígua, lembrada como ‘Mãe da Nação’ mas também como alguém que apoiou o assassínio de opositores e esteve envolvida em múltiplos casos de corrupção.



"Morreu após doença prolongada, que desde o início do ano a manteve hospitalizada", afirmou Victor Dlamini, porta-voz da família de Winnie.



Ativista e política nas fileiras do ANC, Winnie esteve casada com Mandela durante 38 anos, entre eles os 27 que o herói sul-africano passou na prisão. Partiu dela muito do ímpeto da campanha para libertar Mandela mas, quando finalmente esse dia chegou, em 1990, enquanto ele defendeu o apaziguamento dos ódios raciais no país, ela foi partidária da punição dos líderes brancos.



Essa discordância política alimentou a discórdia pessoal que levou à separação de ambos, em 1992. Em 1995, os escândalos que já manchavam a carreira de Winnie levaram Mandela, eleito presidente em 1994, a demiti-la do governo.



Em 1996, foi formalizado o divórcio. Winnie nunca mostrou remorsos pelo apoio a métodos violentos e respondeu por fraude e desvio de fundos.



Mas, antes dos escândalos, Winnie combateu o apartheid, luta essa que a atirou para a prisão por várias vezes.