Morreram 292 tartarugas vítimas de uma "maré vermelha" nos últimos dias

Cerca de 292 tartarugas foram encontradas mortas nas praias do estado mexicano de Oaxaca nos últimos dias.Segundo o Le Figaro, os animais foram vítimas de uma "maré vermelha". Trata-se de um grande conjunto de micro-algas que se formam devido às alterações climáticas e que consequentemente, promovem o desenvolvimento de pequenos peixes tóxicos para as tartarugas.As autoridades mexicanas de proteção ambiental revelaram que desde o dia 25 de dezembro que os corpos dos animais têm dado à costa.Os peixes que vivem nas micro-algas são tóxicos para várias espécies marinhas, não só para as tartarugas Chelonia agassizi, conhecidas como tartarugas verdes.