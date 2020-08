Morreu a atriz Chica Xavier, aos 88 anos, vítima de cancro

A atriz Chica Xavier aos 88 anos vítima de um cancro no pulmão na madrugada deste sábado.A artista, que nasceu em Salvador a 22 de janeiro de 1932, estava internada no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, Brasil.É o rosto de mais de 50 personagens na televisão entre novelas, peças de teatro e ainda cinema. Participou na novela 'Os ossos do barão', 'Sinhá Moça', 'Renascer' e 'Tenda dos Milagres'.