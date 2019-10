Morreu a atriz Leah Bracknell após uma luta de três anos contra o cancro

A atriz da novela britânica Emmerdale, Leah Bracknell, morreu aos 55 anos vítima de cancro no pulmão.Foi com profunda tristeza que a família de Leah Bracknell revelou que a atriz faleceu após um longa luta de três anos contra o cancro. Leah Bracknell morreu em setembro, mas só esta quarta-feira é que foi a morte foi tornada publica.A atriz revelou a sua luta pela a doença em setembro de 2016. Nessa altura, a atriz confessou que se sentia extremamente cansada, na maioria das vezes quando subia escadas. Passados alguns meses Leah revelou em entrevista que o seu "abdómen aumentou subitamente e chegou parecer que estava grávida".Leah Bracknell apareceu pela primeira vez nos ecrãs em 1976 no programa de televisão The Chiffy Kids. A atriz foi a primeira personagem lésbica numa novela britânica, papel que lhe valeu o Prémio Nacional de Televisão de 2002. Em 2006, ganhou o British Soap Award.