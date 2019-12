Morreu a atriz Sue Lyon aos 73 anos, a "Lolita" de Stanley Kubrick

A atriz Sue Lyon, que interpretou "Lolita" no filme de 1962 realizado por Stanley Kubrick, morreu na quinta-feira em Los Angeles aos 73 anos, informou hoje a imprensa local.



Até ao momento, não foram adiantadas as causas da morte da artista.





Lyon protagonizou aos 14 anos o polémico filme, baseado no romance homónimo de Vladimir Nabokov, sobre a relação entre um professor de literatura sexualmente obcecado por uma adolescente.Nabokov, depois de assistir ao filme no grande ecrã, descreveu-a como "a ninfa perfeita".Precisamente por causa de sua juventude, a atriz não pôde assistir à estreia do filme em Nova Iorque, pois ainda não tinha 16 anos.Após o êxito da sua estreia no cinema, Lyon passou a trabalhar com alguns dos melhores cineastas dos anos 60, como John Huston, em "A Noite da Iguana", de 1964, ou em "Sete Mulheres", o último filme de John Ford, em 1966.Depois, a sua carreira desacelerou até à sua última atuação em 1980 com o filme de terror "Alligator: A Besta Sob o Asfalto", de Lewis Teague.Lyon, que se casou cinco vezes, manifestou a sua intenção de encerrar a sua carreira no cinema e, numa entrevista em 1967 no "The Pittsburgh Press", disse que gostaria de ser professora, de se casar e ter filhos.