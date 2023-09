Morreu a cantora espanhola María Jiménez

A cantora espanhola María Jímenez morreu em casa, no bairro de Triana, em Sevilha, na madrugada desta quinta-feira.A artista tinha 73 anos. O comunicado da morte foi feito pelo filho e citado pela imprensa espanhola: "Com profunda tristeza e dor nos nossos corações, despedimo-nos hoje de María Jímenez, mulher amada e respeitada pelo seu compromisso inquebrável com a família, amigos e fãs. Um espírito indomável, uma personalidade arrebatadora, uma mulher forte e valente que lutou contra todas as adversidades além do imaginável".María Jímenez lançou 18 álbuns e participou em vários filmes e séries de televisão. Brilhou em vários palcos desde meados dos anos 70.O tema "Se acabó", lançado em 1978, foi o primeiro grande sucesso da artista.