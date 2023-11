Morreu Rosalynn Carter, ex-primeira dama dos Estados Unidos da América (EUA), aos 96 anos, informou este domingo o Carter Center.O antigo presidente Jimmy Carter, presidente dos EUA entre 1977 e 1981, lembrou a "orientação sábia e incentivo" da esposa. "Enquanto Rosalynn existiu, sempre soube que alguém me amava e me apoiava", disse o ex-chefe de Estado norte-americano, de 99 anos.De acordo com o Carter Center, Rosalynn Carter morreu pacificamente em casa, na Georgia, rodeada da família.