A princesa Maria do Liechtenstein, mulher do príncipe Hans-Adams II, morreu este sábado aos 81 anos em consequência de um derrame cerebral, anunciou fonte oficial do principado.













Scomparsa oggi Sua Altezza Serenissima la Principessa Maria Kinsky dei Conti di Wchinitz e Tettau. Nata il 14 aprile 1940, si era sposata con l'attuale Principe del Liechtenstein Giovanni Adamo II, suo cugino, nel 1967, diventando così Principessa consorte del Liechtenstein. pic.twitter.com/ZwjOYH0kQb — Italiani Monarchici (@ItaMonarchici) August 21, 2021



Nascida em 14 de abril de 1940, casou com o atual príncipe de Liechtenstein, seu primo, em 1967, tornando-se princesa consorte de Liechtenstein.