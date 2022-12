nos arredores de Birmingham, no centro de Inglaterra. A informação foi confirmada pela polícia de West Midlands, segundo avança esta quarta-feira o jornal Daily Star.A criança estava no hospital infantil de Birmingham desde o acidente que ocorreu no domingo, avança o jornal. Três crianças , de oito, dez e onze anos morreram na mesma queda no lago. De acordo com testemunhas, dois dos menores estavam a brincar em cima da superfície gelada do lago, na localidade de Solihull, quando o gelo se partiu, tendo uma das crianças ficado com a perna presa. Os restantes menores tentaram ajudá-lo e foi nessa altura que o resto do gelo cedeu, arrastando as crianças para o fundo do lago.