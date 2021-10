Morreu Ado Campeol, italiano que foi o 'pai do tiramisú'. Inventou sobremesa no famoso restaurante Le Beccherie

O 'pai do Tiramisu', Ado Campeol, morreu aos 93 anos. O cozinheiro italiano era dono do Le Beccherie, um famoso restaurante em Treviso, no norte de Itália onde a sobremesa foi inventada por si, pela sua mulher e por outro chef de cozinha.



O Tiramisu é um prato que foi posto no mapa em 1972 e que consiste em camadas de biscoitos ensopados em café e mascarpone. Apesar de muito conhecida, a sobremesa nunca foi patenteada pela família.







O coinventor da sobremesa, o chef Roberto Linguanotto, disse que o prato foi o resultado de um acidente ao fazer gelado de baunilha.