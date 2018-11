Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu Alain Chevalier, um dos fundadores da marca francesa Louis Vitton

Presidência da República francesa avançou informação através de comunicado, elogiando o "homem visionário".

Por Lusa | 16:01

Alain Chevalier, um dos fundadores da empresa de moda de luxo Louis Vuitton, morreu, anunciou a Presidência da República francesa em comunicado, elogiando o "homem visionário".



"Ele colocou a sua inteligência e talento ao serviço da política e da indústria, contribuindo com sua visão e determinação para colocar a França no primeiro lugar do universo do luxo", indica o comunicado enviado do Palácio do Eliseu, referindo-se ao fundador da atual LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).



Citada pela Agência France Presse (AFP), a Presidência da República destaca que Alain Chevalier estava à frente da Moët Hennessy quando, em 1987, esta se uniu ao grupo Louis Vuitton, então presidido por Henry Racamier.



A nova empresa, designada LVMH, passa dois anos depois para Bernard Arnault, que ainda é o seu maior acionista.



As empresas Moët Hennessy e Louis Vuitton, "que já apresentaram algumas das mais prestigiadas marcas nas áreas de vinhos e destilados, moda, perfumes e cosméticos, são maravilhosas embaixadoras de elegância, qualidade e refinamento francês", descreve o Eliseu.



Segundo a Presidência da República, Alain Chevalier foi "acima de tudo um homem de cultura e liberdade, fiel não a um homem ou a um partido, mas ao que ele acreditava ser certo e verdadeiro".