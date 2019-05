Morreu Alfredo Pérez Rubalcaba, figura chave da política espanhola

Alfredo Pérez Rubalcaba, histórico socialista e figura chave da política espanhola, morreu esta sexta-feira, aos 67 anos, em Madrid, Espanha.O antigo vice-presidente do PSOE foi vítima de um AVC esta semana, teve de ser operado, mas acabou por não resistir. O socialista morreu no hospital Puera de Hierro Majadahonda.Rubalcaba foi internado em estado grave esta quarta-feira à tarde e o seu estado de saúde piorou no dia seguinte, segundo avança o jornal espanhol El País.O ex-governante espanhol, durante a presidência de Felipe Gonzáles, foi ministro da Educação e da Ciência. Em 2006, com José Luis Rodríguez Zapatero no Governo, foi vice-presidente e também ministro do Interior.

Na sua carreira política, Alfredo Pérez Rubalcaba destacou-se na maneira como conduziu o processo para acabar com a ETA.

