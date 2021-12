Morreu Alimihan Seyti, aquela que se acreditava ser a mulher mais velha de sempre

Morreu no passado dia 16 de dezembro, aos 135 anos, a chinesa Alimihan Seyiti, que se acreditava ser a mulher mais velha do Mundo. Alimihan Seyiti alegava ter nascido no ano de 1886, porém não existem evidências suficientes que confirmem a total veracidade das afirmações.

Habitante da região autónoma chinesa Xinjiang Uygur, a mulher mais velha de sempre deixa para trás 43 netos e bisnetos provenientes dos seus dois filhos adoptivos. Alimihan alegava ter casado com 17 anos em 1903, quase 10 anos antes da Primeira Guerra mundial. O seu marido faleceu em 1976 deixando-a viúva por 45 anos.

Apesar da falta de provas, o governo Chinês garante que a idade de Alimihan é real, fazendo com que a pessoa mais velha de sempre ainda tenha nascido na época imperial chinesa, mais detalhadamente na dinastia Qing. Para termos um ponto de comparação, Alimihan, já tinha 40 anos quando nasceu a atual rainha do Reino Unido, Elizabeth II.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, os habitantes da região de Xinjiang Uygur têm uma grande longevidade de vida, com a maioria dos cidadãos a chegar a mais de 90 anos de idade.