Morreu aos 94 anos jornalista contra ocupação israelita

Uri Avnery era uma figura central do movimento pela paz com os palestinianos.

Por Lusa | 12:33

O jornalista israelita Uri Avnery, figura central do movimento pela paz com os palestinianos, morreu na madrugada desta segunda-feira aos 94 anos, em Telavive.



Voz destacada da oposição à ocupação israelita dos territórios e defensor determinado da criação de um Estado palestiniano, Uri Avnery causou agitação ao realizar em julho de 1982 o que foi apresentado como a primeira entrevista de Yasser Arafat a um jornal israelita, o Haolam Haze, que dirigia.



Foi um dos primeiros israelitas a encontrar-se com o líder da Organização para a Libertação da Palestina, considerado então o inimigo número um de Israel. A entrevista foi realizada em Beirute, sitiada pelo exército israelita.



Uri Avnery, que há vários dias tinha sido hospitalizado devido a um acidente vascular cerebral, foi soldado e pertenceu a uma milícia de direita antes de se tornar uma figura emblemática do campo da paz com os palestinianos, na qual acreditou até ao fim.



Nasceu na Alemanha em 1923 e emigrou para a Palestina em 1933 após o acesso ao poder de Adolf Hitler. Torna-se membro do Irgun, grupo armado clandestino de direita contra o mandato britânico da Palestina, e integra o exército após a criação do Estado de Israel em 1948, sendo ferido durante a guerra israelo-árabe.



Em 1950, após ser desmobilizado, cria o Haolam Haze (Este mundo) semanário crítico das instituições israelitas. Será alvo de censura e de ataques pessoais e em 1955 é colocada uma bomba nas instalações do jornal, à frente do qual esteve durante 40 anos.



Pela esquerda, é eleito para o parlamento em 1965, onde esteve 10 anos no total.



Em 1994 cria uma organização não-governamental pacifista, Gush Shalom (Bloco da paz), à margem de outros movimentos pacifistas dado defender o direito ao regresso dos palestinianos e seus descendentes às terras de onde foram expulsos ou fugiram aquando da criação de Israel.



Escreveu uma dezena de livros, entre os quais a sua autobiografia intitulada "Otimista" em 2014, e recebeu numerosos prémios internacionais, como o Prémio da Paz Erich-Maria Remarque, em 1995.



O Presidente israelita, Reuven Rivlin, do Likud (partido de direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu), reagiu em comunicado considerando que "as rivalidades ideológicas desaparecem face à sua vontade de construir uma sociedade livre e forte".



O líder da Lista Árabe Unida (representante dos árabes israelitas), Ayman Odeh, saudou a memória de um "homem que dedicou a sua vida à paz e à criação de um Estado palestiniano".