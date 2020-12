EastEnders, Barbara Windsor, esta quinta-feira, aos 83 anos, após uma longa batalha de Alzheimer. O anúncio foi feito pelo marido Scott Mitchell.O marido de Barbara revela que as últimas semanas da atriz foram "típicas de como ela viveu a vida. Cheias de humor, drama e um espírito de luta até o fim", avança a imprensa britânica. "Eu, a família e amigos vamos lembrar de Bárbara com amor, um sorriso e carinho pelos muitos anos de amor, diversão, amizade e brilho que ela trouxe para todas as nossas vidas e o entretenimento que ela deu a tantos milhares de outras pessoas durante sua carreira", acrescenta Scott Mitchel.Barbara Windsor foi diagnosticada com a doença em 2014 mas apenas em 2018 é que se tornou público, depois de surgirem os primeiros sintomas.