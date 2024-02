Morreu Bob Beckwith, o bombeiro reformado que ajudou a resgatar sobreviventes do 11 de setembro

O ex-bombeiro esteve ao lado do presidente George W. Bush no Ground Zero durante as declarações de agradecimento a todos os socorristas que trabalharam no resgate das vítimas.



A imagem de Beckwith com George W. Bush foi capa da revista Time. Embora Beckwith só tenha estado no Ground Zero nesse dia, o capacete que usou continua a ser um símbolo de heroísmo.



Familiares contaram à Fox News que doenças contraídas após os esforços nos trabalhos de socorro contribuíram para a morte de Beckwith.



Bob Beckwith, um bombeiro de Nova Iorque que ficou conhecido após o atentado às Torres Gémeas, a 11 de setembro de 2001, morreu aos 91 anos, informa a Fox News."Bob Beckwith faleceu. Um homem de classe e dignidade. Um ícone americano que personificou o melhor dos bombeiros, de Nova Iorque e da América num dos nossos momentos mais perigosos. Descanse em paz.", escreveu Peter King numa publicação no X, anterior Twitter.Beckwith, que serviu 30 anos a Corporação de Bombeiros de Nova Iorque, tinha 69 anos e estava reformado há seis quando assistiu ao colapso das Torres Gémeas pela televisão. Três dias depois, decidiu ir de carro até à baixa de Manhattan para ajudar a procurar sobreviventes.Vestido com o velho equipamento, Beckwith conseguiu convencer os membros da Polícia de Nova Iorque e da Guarda Nacional de que estava atrasado para o serviço e foi-lhe concedido acesso ao Ground Zero. Uma vez no local, começou a procurar por sobreviventes no meio dos destroços.