Colin Powell, o primeiro secretário de Estado afro-americano dos EUA, morreu esta segunda-feira, aos 84 anos, vítima de complicações provocadas pela Covid-19. A notícia foi dada pela família no Facebook do general de quatro estrelas numa publicação em que se refere que Powell estava completamente vacinado. Inúmeros políticos e líderes militares reagiram.





A liderança de Powell em vários governos republicanos ajudou a moldar a política externa americana nos últimos anos do século XX. Foi conselheiro de Segurança Nacional de Ronald Reagan e chefe do Estado-Maior das Forças Armadas norte-americanas com George H. W. Bush. Planeou a invasão americana do Panamá, em 1989, mas foi com a Operação Tempestade no Deserto, durante a Guerra do Golfo (1990-91) que a sua popularidade disparou.“Foi um grande servidor público, começando como soldado no Vietname. Muitos presidentes confiaram nos conselhos e experiência do general Powell”, disse George W. Bush, concluindo que “Colin era um homem de família e um amigo”.