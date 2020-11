Morreu com Covid-19 enfermeiro reformado que voltou a trabalhar para ajudar na luta contra a pandemia

Alfonso Durante tinha 75 anos e era um entre tanto outros enfermeiros italianos reformados quando decidiu fazer a diferença e voltar ao ativo para ajudar na luta contra a pandemia.Esteve na linha da frente da batalha contra a Covid-19 na primeira onda da pandemia, mas acabou por ser vítima do vírus.Pasquale Martino, diretor da instituição de saúde Grumo Nevano, em Nápoles, onde Durante estava a trabalhar avançou com a notícia da morte do enfermeiro. " Perdemos um irmão, nunca o esqueceremos", anunciou acrescentando que aquela unidade tinha perdido um "ajudante generoso".Alfonso foi infetado quando lutava contra o vírus e, ao testar positivo, transportado para o hospital de Cotugno onde esteve intubado nos cuidados intensivos. Acabou por sucumbir à doença.Os colegas de Alfonso chamam-no um "herói" e imortalizam-no como um companheiro de sorriso no rosto.