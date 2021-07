Morreu Dusty Hill, baixista da banda de rock ZZ Top

Dusty Hill, baixista da banda de rock ZZ Top, morreu esta quarta-feira aos 72 anos nos EUA.

Os membros da banda, Billy Gibbons e Frank Beard, emitiram uma declaração, citada pela revista Variety.

"Estamos tristes com a notícia de que o nosso compadre, Dusty Hill, morreu enquanto dormia em casa em Houston, Texas. Nós, junto de legiões de fãs do ZZ Top em todo o mundo, sentiremos a falta da sua presença constante, do seu carácter e compromisso duradouro. Estaremos para sempre ligados a esse 'Blues Shuffle in C.'.



Não foi revelada, até ao momento, nenhuma causa da morte.

