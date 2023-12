Morreu Elliot Erwitt, histórico fotógrafo

Morreu o famoso fotógrafo Elliott Erwitt, conhecido pelo olhar satírico que se notava nas suas imagens, em casa, na quarta-feira. O francês, que lançou mais de 20 livros, tinha 95 anos."Morreu pacificamente em casa rodeado pela família", disse a Agência Magnum, da qual fez parte desde 1953.Nascido em Paris, filho de pais russos, Elliott, que nasceu com o nome Elio Ervitz, viajou para os Estados Unidos da América em criança, com os pais.Ao longo da carreira captou momentos únicos, como uma altercação entre o vice-presidente dos EUA Richard Nixon e o então primeiro-ministro da União Soviética Nikita Khrushchev. A imagem acabaria por ser usada pelo Partido Republicano na campanha de 1960, sem a permissão do fotógrafo."Fiquei com raiva, mas não pude fazer nada sobre isso", disse na altura.Elliott também era conhecido por captar imagens de cães e de personalidades amplamente conhecidas, como Marilyn Monroe. Um cão deitado num cemitério, uma máquina de Coca Cola no meio de uma exibição de mísseis no Alabama ou a mulher de John F. Kennedy com o rosto coberto por um véu no funeral do marido são algumas das fotografias mais memoráveis do francês.