Morreu Eunice Grayson, a primeira "bond girl" do cinema

Confirmação do óbito foi dada na sua página de Twitter.

16:01

Eunice Gayson - a atriz que deu vida à primeira "bond girl" nos filmes da saga 007 - morreu aos 90 anos. A artista desempenhou o papel de Sylvia Trench em 1992 no filme "007 - Dr-No" e em "007 - From Russia with love", no ano seguinte.



A cofnirmação do óbito foi dada através da sua própria página no Twitter. A causa da morte ainda não foi revelada.