Morreu ex-consul honorário de Portugal em Maracaibo na Venezuela

O ex-cônsul honorário de Portugal em Maracaibo, na Venezuela, José Silva Pereira, morreu na sexta-feira, 24 de maio, informou este domingo o gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.José da Silva Pereira desempenhou funções como Cônsul Honorário de Portugal em Maracaibo, entre 2006 e 2013, data em que foi exonerado, a seu pedido, tendo prestado serviços ao Estado português, "com muita dedicação e brio, e à comunidade portuguesa, sempre de forma altruísta e empenhada", recordou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro."Os valiosos contributos junto da comunidade portuguesa na Venezuela nas áreas associativa, social, cultural e consular manter-se-ão na memória de todos aqueles que apoiou ao longo dos mais de 60 anos em que viveu naquele país", acrescentou ainda José Luís Carneiro, em comunicado enviado para a Lusa.O secretário de Estado lembrou também "o envolvimento ativo e pessoal, na vida da comunidade, cumprindo destacar as funções exercidas enquanto Presidente da Casa de Portugal em Maracaibo".