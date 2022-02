Morreu Haidar, a criança que estava presa há três dias num poço no Afeganistão

As autoridades talibãs disseram esta sexta-feira que morreu o rapaz de 9 anos, preso desde terça-feira, num poço seco com 25 metros de profundidade, numa vila na província de Zabul, no Afeganistão.

"Deixou-nos para sempre", publicou, na rede social Twitter, um conselheiro do Ministério do Interior afegão Anas Haqqani.

"Este é mais um dia de luto e dor para o nosso país", acrescentou.



Recorde-se que as autoridades tentavam resgatar o menino desde terça-feira. Ontem, Abdullah Azzam, secretário do primeiro-ministro, assegurou que a criança "está bem de saúde" e que "pediu comida e água".