Morreu Hanna Yusuf, a jovem jornalista que deu voz às vítimas de crimes de ódio

Tributes paid after BBC journalist Hanna Yusuf's death at 27 https://t.co/lRYDbjm8Ak pic.twitter.com/q8Wj8QtctB — The Guardian (@guardian) 1 de outubro de 2019

A jornalista da BBC Hanna Yusuf, autora da investigação que deu voz aos funcionários da Costa Coffee (uma multinacionalHanna Yusuf trabalhou como jornalista no The Times, The Guardian e The Independent. Em comunicado, a família de Hanna confessa estar "profundamente triste" mas espera que o legado da jovem jornalista sirva de "inspiração para a sua comunidade e para os seus colegas".Em 2018, Hanna contou a história de Zaynab Hussein, uma mãe de nove filhos vítima de um crime de ódio em Inglaterra. Zaynab foi atropelada várias vezes por um jovem de 21 anos, em Leicester - cidade onde vivia desde 2003 depois de ter escapado à violência na Somália.Este ano, no mês de agosto, a jornalista trabalhou numa investigação onde conversou com 26 funcionários da Costa Coffee. Os trabalhadores alegam que o coordenador da loja não lhes pagava as férias anuais, trabalhavam mais horas do que o tempo estipulado em contrato e não recebiam as gorjetas - que mais tarde, tal como se veio a descobrir, serviam para uso pessoal da gerência.Hanna nasceu na Somália em 1992 e cresceu na Holanda. Estudou na Universidade de Londres e em 2017 recebeu uma bolsa para tirar um mestrado em jornalismo, oferecido pela empresa britânica Scott Trust Limited, detentora do jornal The Guardian.