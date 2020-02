Morreu o antigo presidente do Egito Hosni Mubarak, esta terça-feira, aos 91 anos. Mubarak morreu no Hospital do Cairo.



O antigo chefe de estado liderou o país durante três décadas, entre 1981 e 2011, sendo o primeiro presidente a ser afastado pelo movimento revolucionário da Primavera Árabe.

Foi considerado cúmplice na morte de manifestantes durante a revolução, uma condenação que acabou por ser anulada e ele libertado em março de 2017.

