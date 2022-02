Morreu Ian McDonald, cofundador da banda King Crimson

O britânico Ian McDonald, cofundador da banda de rock King Crimson, morreu, esta quarta-feira, aos 75 anos, anunciou a editora do grupo, divulgando uma publicação do filho do músico.

"Estou profundamente triste em anunciar que o meu pai faleceu ontem [quarta-feira] de cancro. Ele foi incrivelmente corajoso, nunca perdeu a sua bondade e sentido de humor, mesmo numa situação difícil", escreveu, nas redes sociais, o filho do músico, publicação que foi partilhada pela editora dos King Crimson, Discipline Global Mobile, esta sexta-feira.

A Discipline Global Mobile destacou ainda o contributo "profundo e inestimável" do músico para a banda.

Conforme noticiou a revista americana Rolling Stone, Ian McDonald "morreu pacificamente na sua casa em Nova Iorque, rodeado pela família".

A par do cantor Greg Lake, que morreu em 2016, McDonald foi fundador e compositor da banda de rock King Crimson, que alcançou o sucesso mundial em 1969, com o álbum 'In The Court of the Crimson King'.

Este trabalho é considerado como o fundador do rock progressivo, que mistura rock com tons de música clássica e jazz.

McDonald nasceu em 1946, em Inglaterra, e esteve cinco anos no exército britânico.

A par dos King Crimson, Ian McDonald fundou o grupo Foreigner com Mick Jones.