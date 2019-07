Morreu Lee Iacocca, criador do lendário modelo Mustang da Ford

Morreu esta terça-feira Lee Iacocca, o criador do lendário modelo Mustang da Ford. Tinha 94 anos e foi um dos nomes que marcou a indústria automóvel.Dirigiu a Ford Motor e em 1964 esteve na criação e lançamento do famoso modelo Mustang, um dos carros desportivos mais famosos de sempre.Iacocca foi ainda um dos responsáveis pela recuperação da Chrysler, que esteve à beira da falência em 1980.Era filho de imigrantes italianos e cresceu em Detroit onde se tornou uma celebridade devido ao sucesso no mundo da indústria automóvel.Depois de deixar a Chrysler, Lee Iacocca tentou fundar uma fabricante de veículos elétricos em 1999, mas o insucesso do projeto levou-o a abraçar várias ações de caridade.Passou os últimos anos de vida em Los Angeles.