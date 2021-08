Morreu Lee 'Scratch' Perry, lenda do reggae e dub jamaicano

O músico e produtor jamaicano Lee 'Scratch' Perry, nome histórico do reggae e dub, morreu este domingo aos 85 anos no hospital, anunciaram vários meios de comunicação social e o primeiro-ministro do país.

"Será sempre lembrado pela seu contributo exemplar para a fraternidade da música. Que a sua alma descanse em paz", afirmou o chefe do governo, Andrew Holness, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

O jornal Jamaican Observer noticiou que Perry morreu no hospital Noel Holmes, na localidade de Lucea, perto de onde nasceu. A causa da morte não foi adiantada.