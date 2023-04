Morreu Len Goodman, jurado do programa britânico 'Strictly Come Dancing'

Len Goodman, júri do programa britâncio 'Strictly Come Dancing', morreu este sábado aos 78 anos vítima de um cancro nos ossos, numa unidade de cuidados paliativos em Tunbridge Wells, Inglaterra. O ex-bailarino profissional e professor completava 79 anos este domingo.





"Posso confirmar que ele morreu pacificamente este fim de semana rodeado da família", disse o porta-voz de Len citado pelo Daily Mail, acrescentando que "era um marido, pai e avô muito amado. Família, amigos e todos os que o conheceram vão sentir muito a sua falta".

Len Goodman era uma figura muito acarinhada pelo público. O jurado também fez parte do programa 'Dança com as Estrelas', versão americana, entre 2005 e novembro de 2022.