Morreu Liam Preece, o jovem de 15 anos que dava voz aos doentes com cancro através do YouTube

Liam Preece criou um canal de YouTube para partilhar a sua luta contra o cancro e permitir a outros doentes que partilhem também as suas histórias. Morreu esta quinta-feira à noite, nos braços da mãe.O jovem de 15 anos tinha sido diagnosticado com Cancro dos Ossos (Osteosarcoma) em 2020, depois de se queixar de uma dor no joelho.A mãe partilhou uma publicação no Facebook a informar da morte do jovem. Os comentários de apoio foram muitos."02/12/2006 às 17h38, morreu nos meus braços a 26/05/2022 às 20h10. Quando se pensa que se passou por tanta dor e as coisas não podem ficar piores. Podem e ficam!", escreveu Jodie Marie Conroy, mãe de Liam, no Facebook.Centenas de homenagens foram deixadas na rede social: "Nenhuma palavra pode expressar o quanto lamentamos a tua perda Jodie, Liam será sempre recordado como o feliz miúdo inspirador que tentou o seu melhor para ser positivo ao combater esta doença cruel, bem como ajudar outros a passar pelo mesmo".