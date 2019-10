Morreu Marieke Vervoort, a campeã paralímpica que recorreu à eutanásia. A atleta belga sofria de uma doença degenerativa e morreu esta terça-feira, aos 40 anos de idade.A informação foi avançada pelo The Guardian, na madrugada desta quarta-feira.Recorde-se que Marieke Vervoort conquistou quatro medalhas olímpicas - ouro nos 100 metros e prata nos 200 metros dos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012; prata nos 400 metros e bronze nos 100 metros no Rio de Janeiro, em 2016.Em 2008, tinha iniciado os trâmites para o suicídio assistido por sofrer com esta doença degenerativa desde os 20 anos de idade."Toda a gente me vê a rir com a medalha de ouro, mas ninguém vê o lado negro. Durmo 10 minutos por noite por causa das dores, desmaio sozinha em casa e sou acordada pelo meu cão. Ninguém percebe o que passo a cada dia", confessou a atleta, antes dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro.