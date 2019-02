Primo do músico confirmou a notícia.

"Descansa em paz Mark Hollis. Um extraordinário marido e pai", pode ler-se no tweet.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">RIP Mark Hollis. Cousin-in-law. Wonderful husband and father. Fascinating and principled man. Retired from the music business 20 years ago but an indefinable musical icon. <br>Talk Talk - It's My Life (Live at Montreux 1986) <a href="https://t.co/eGRfLWHt6r">https://t.co/eGRfLWHt6r</a></p>— Anthony Costello (@globalhlthtwit) <a href="https://twitter.com/globalhlthtwit/status/1100077058372366342?ref_src=twsrc%5Etfw">February 25, 2019</a></blockquote>

O músico fundou os Talk Talk em 1981 com Lee Harris e Paul Webb. Em 1991 a banda separou-se e o músico lançou um álbum a solo antes de se retirar.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/i7OEvo-GjUg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

