Morreu médico que alertou Boris Johnson para a falta de material de proteção entre os profissionais de saúde

Um médico diagnosticado com coronavírus morreu três semanas depois de alertar Boris Johnson para a falta de material de proteção individual entre os profissionais de saúde.

Abdul Mabud Chowdhury estava internado há 15 dias no hospital. A 18 de março enviou uma mensagem ao primeiro-ministro britânico a pedir "urgentemente" para garantir equipamentos de proteção individual para "cada trabalhador do NHS no Reino Unido".

Segundo a Sky News, o médico informou Johnson de que os profissionais de saúde "estavam em contato direto com os pacientes" e que tinham "um direito humano como outros de viver neste mundo livre de doenças".