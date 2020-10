Morre um dos voluntários brasileiros dos testes da vacina de Oxford contra o Coronavírus

Morreu um dos voluntários brasileiros que participou nos testes da vacina contra o novo coronavírus que está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica Astrazeneca. A notícia foi avançada esta quarta-feira pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil. O óbito ocorreu dia 19, segunda-feira, mas só agora foi comunicado.

A Anvisa não informou detalhes sobre o voluntário nem a causa da morte, em função das cláusulas de confidencialidade que garantem a preservação dos dados dos voluntários. Também não foi divulgado se o voluntário falecido recebeu realmente uma dose da vacina de Oxford ou um placebo, substância sem qualquer efeito usada como comparativo.

A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela Astrazeneca está na fase três, a que testa a eficácia e a segurança da substância.

Ainda de acordo com a Anvisa, o Comité Internacional de Avaliação de Segurança recomendou a continuação dos testes da vacina enquanto continuam os procedimentos de análise das circunstâncias do óbito. No início de setembro, os testes chegaram a ser interrompidos em todos os países que participam nos estudos depois de uma voluntária inglesa ter apresentado problemas graves de saúde, mas foram retomados dias depois ao verificar-se que esses problemas não tinham relação com a vacina.