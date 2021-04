Morreu Michael Collins, astronauta da missão Apollo 11 que colocou primeiro homem na Lua

Family Statement on Passing of Astronaut Michael Collins pic.twitter.com/6OAw7CzFaz — Michael Collins (@AstroMCollins) April 28, 2021

O astronauta Michael Collins, um dos membros da tripulação da famosa missão Apollo 11 que colocou o primeiro homem na lua em 1969, morreu esta quarta-feira aos 90 anos após uma luta contra o cancro.A informação foi divulgada num comunicado do Twitter pela família do astronauta da NASA."Lamentamos compartilhar a notícia de que onosso querido pai e avô faleceu hoje, após uma batalha contra o cancro. Passou os seus últimos dias em paz, com a sua família ao seu lado", pode ler-se."Mike sempre enfrentou os desafios da vida com graça e humildade, e enfrentou este, o seu desafio final, da mesma forma", sublinha a família, apelando a que todos se juntem na "lembrança com ternura e alegria da sua sagacidade afiada, do seu silencioso senso de propósito e da sua perspectiva sábia, obtida tanto a olhar para a Terra da posição vantajosa do espaço, como a contemplar as águas calmas do convés no seu barco de pesca."