Morreu Nancy Sinatra, a primeira mulher de Frank Sinatra

Filha da união do casal deixa mensagem à mãe nas redes sociais.

My mother passed away peacefully tonight at the age of 101. She was a blessing and the light of my life. Godspeed, Momma. Thank you for everything. — Nancy Sinatra (@NancySinatra) 14 de julho de 2018

Nancy Sinatra, a primeira mulher do lendário cantor e ator Frank Sinatra, morreu na sexta-feira aos 101 anos.A informação foi divulgada através de um tweet publicado pela filha, também com o nome de Nancy Sinatra."A minha mãe faleceu em paz esta noite, aos 101 anos", escreveu Nancy Sinatra, de 78 anos, no Twitter. "Ela foi uma benção e a luz da minha vida. Obrigada por tudo.", concluiu.Nancy Sinatra esteve casada durante 12 anos com uma das mais famosas estrelas do século XX, estrela de filmes de sucesso como "From Here to Eternity" e "Guys and Dolls", e é conhecida por sua música de jazz. , "Nova Iorque, Nova Iorque."O casal, ambos nativos de Nova Jersey, teve três filhos, divorciando-se em 1951, depois de vários escândalos relacionados com casos extraconjugais divulgados.Frank casou com a atriz de Hollywood, Ava Gardner, apenas dez dias depois de se divorciar de Nancy Sinatra. No entanto, o ex-casal terá permanecido próximo até a morte de Frank Sinatra, em 1998, aos 82 anos, após um ataque cardíaco.