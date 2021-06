Morreu Nánin, a tartaruga que não resistiu após consumir plástico

Morreu Nánin, a tartaruga que defecava plástico há vários dias. Tinha sido resgatada em março por um barco em Bueu, na Galiza, e ficou internada em unidades de cuidados intensivos (UCI) durante vários meses. Não sobreviveu à ingestão de plástico.

Ao jornal A Voz da Galiza, o porta-voz do Coordenador de Estudos de Mamíferos Marinhos, Alfredo López, afirma que a tartaruga, apesar de ter estado durante meses em UCI, não teve o cuidado e supervisão veterinária suficiente para a manter viva. Especifica ainda que durante uma semana defecou plástico, alguns dos quais pareciam pertencer a gelados de marca portuguesa, porque os confundiu com comida. Resultou em ferimentos graves no estômago do animal.

"Apesar de comer pouco todos os dias e ter interesse pela comida, não conseguia aguentar os alimentos. Comia e continuava a perder peso, e, como não era capaz de reagir, no final do ano o corpo não absorvia a comida, e ficava disfuncional".

Alfredo López lembra também a importância de respeitar o ambiente e não atirar lixo para o chão, especialmente nas praias porque tem um grande impacto negativo na vida marinha.