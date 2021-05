Morreu Nelson Sargento, ícone do samba brasileiro

O sambista do Rio de Janeiro Nelson Sargento, considerado um ícone da cultura brasileira, morreu hoje devido a complicações associadas à covid-19, aos 96 anos, divulgou a assessoria de comunicação.

Nelson Sargento estava internado no Instituto Nacional do Câncer (Inca) do Rio de Janeiro com covid-19 desde a sexta-feira passada.

O sambista era presidente de honra da Estação Primeira de Mangueira, escola de samba mais antiga da capital 'carioca' e, além de cantor e compositor, também atuou como pesquisador, artista plástico, ator e escritor.