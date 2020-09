Morreu noiva em estado terminal dias depois de ter casado com o "amor da sua vida"

Morreu Ashleigh Simrajh, a noiva de 23 anos que estava em estado terminal e casou com o amor da sua vida para cumprir o seu último desejo.



A jovem perdeu a batalha contra o cancro dias depois de casar. Foi o marido da jovem que





Ashleigh Simrajh, de 23 anos, tinha um caroço na perna quando decidiu que deveria consultar um médico. Há cerca de um ano disseram-lhe que aquele caroço seria apenas uma verruga, no entanto, a "verruga" viria a tornar o pior pesadelo desta jovem.



Após sofrer com dores de barriga e começar a enfraquecer, a jovem consultou um novo médico. Foi-lhe diagnosticado cancro

do pulmão, do fígado, cancro no peito e os médicos deram-lhe apenas

três dias de vida. Ashleigh estava noiva e reuniu todas as suas forças para aguentar mais do que três dias para subir ao altar antes da sua morte.





Sea World Resort, na Austrália.

confirmou a morte num tributo comovente na manhã desta terça-feira."Você era a mulher mais linda com quem eu poderia ter imaginado estar. Você tinha alma de anjo! Não há palavras que possam descrever a dor que estou a sentir agora, estou absolutamente arrasada e meu coração está completamente despedaçado", começou por escrever Jason acrescentando que tinha esperança que a jovem pudesse recuperar."Foste tão corajosa e forte e eu sei que deste o teu melhor nesta batalha, não poderias ter tentado ser mais forte do que foste. Estou tão orgulhoso de ti, querida", acrescentou numa longa publicação no Facebook de tributo à mulher.Casou 12 dias depois de receber a pior notícia da sua vida. A cerimónia com o "amor da sua vida" foi oficializada junto de 50 familiares e amigos próximos noA mulher usava a força que lhe restava para encorajar outras pessoas a fazer exames regulares de pele e questionar o diagnóstico dos médicos quando algo não parece bem.