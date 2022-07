Morreu o ator Bernard Cribbins, estrela na série 'Doctor Who'

"A contribuição de Bernard para o entretenimento britânico é inquestionável.









Ele era único, tipificava o melhor da sua geração, e fará muita falta a todos que tiveram o prazer de conhecê-lo e trabalhar com ele", afirmou o agente do ator num comunicado.





Depois de vários anos a subir a palco, Cribbins estreou-se no cinema em 1957, em 'Davy', antes de trabalhar ao lado de alguns dos maiores nomes do cinema britânico em filmes como 'O Prisioneiro Vagabundo', 'A Deusa da Cidade Perdida', 'A Invasão da Terra', a versão de 1967 de 'Casino Royale' e 'Frenzy - Perigo na Noite'.



Fora dos ecrãs, Bernard Cribbins teve uma carreira de sucesso na música, que incluiu canções de comédia de 1962, 'Hole In The Ground' e 'Right Said Fred', que alcançaram o top 10 de singles do Reino Unido.



O ator Bernardo Cribbins, que participou na popular série 'Doctor Who', no filme 'The Railway Children' e narrou 'The Wombles', morreu esta quinta-feira aos 93 anos.