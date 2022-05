Morreu o ator Dennis Waterman, conhecido pelos papéis que desempenhou nos filmes New Tricks e The Seweeney e na série Minder.A informação foi avançada pela família do ator. "Estamos profundamente tristes ao anunciar que nosso amado Dennis faleceu no hospital em Espanha". A BBc refere que o ator faleceu na tarde deste domingo, no hospital, ao lado da esposa.O ator tinha 74 anos.