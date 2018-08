Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o ator Stefán Karl Stefánsson, vilão da série 'Vila Moleza'

Islandês de 43 anos não resistiu a um cancro no pâncreas.

O ator Stefán Karl Stefánsson, que interpretava o vilão da série de animação Vila Moleza, morreu aos 43 anos, esta terça-feira, vítima de cancro no pâncreas.



O islandês foi diagnosticado com cancro há dois anos, foi submetido a uma intervenção cirúrgica, mas a doença acabou por voltar.



Stefánsson deixa quatro filhos.



A mulher do ator partilhou uma publicação no Facebook na qual explica que os restos mortais serão lançados ao mar.



Stefánsson começou a sua carreira no mundo da representação como marionetista em 1994 para um programa televisivo na Islândia. Foi depois recrutado para figurar como o vilão da série de animação Vila Moleza se tornou um fenómeno global.