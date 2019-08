Morreu o bilionário David Koch

David Koch morreu esta sexta-feira, dia 23 de agosto, aos 79 anos de idade. A informação foi avançada por uma fonte próxima à família do bilionário, de acordo com a CBS News.O empresário era uma dos homens mais ricos do mundo. Segundo a Forbes, o homem tinha uma fortuna superior a 42 mil milhões de dólares (38 mil milhões de euros).Não foram revelados mais pormenores relativamente à morte de Koch. O bilionário era formado em engenharia e, em 1970, juntou-se ao negócio da família, a Koch Industries, na qual ainda pertencia à administração.Em atualização