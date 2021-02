Morreu o capitão Tom Moore, veterano da Segunda Guerra Mundial que conseguiu angariar mais de 39 milhões de libras para instituições de caridade do Serviço Nacional de Saúde britânico.



A morte de Tom Moore, de 100 anos, foi confirmada pelas filhas Hannah e Lucy. Tom Moore tinha sido hospitalizado no passado domingo em Bedford, depois de ter sido diagnosticado com uma pneumonia e de ter testado positivo à Covid-19.

