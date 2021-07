Morreu o comediante Tom O’Connor aos 81 anos

O comediante Tom O’Connor faleceu este domingo aos 81 anos no hospital, informou a família. Deixa a mulher e quatro filhos.

A nora, a ex-atleta Denise Lewis, afirmou que o comediante já sofria de Parkinson há 14 anos.

Tom era natural de Merseyside, em Inglaterra, e tornou-se professor de matemática antes de seguir o sonho de ser comediante, o que aconteceu em 1972, quando se tornou artista profissional.

De acordo com a BBC, antes desse ano Tom dava aulas durante o dia e atuava à noite em clubes.

Participou em diversos programas, alguns como ator, tais como "Royal Show", "This Is Your Life"," I've Got a Secret and Gambit", a novela "Doctor", entre outros.

"Quando eu cresci, uma criança em tempo de guerra, em Merseyside, nunca sonhei que teria uma carreira que começou como professor de escola, foi para cantor folk, depois cantor country e ocidental, locutor e apresentador de TV. Tive sorte", afirmou O’Connor numa entrevista.

Vários colegas de profissão já lamentaram a morte de Tom, incluindo a Câmara Municipal de Liverpool- "notícias tristes sobre a morte do comediante veterano de Liverpool Tom O'Connor. Os nossos pensamentos estão com a família e amigos", afirmam em comunicado.