Morreu o contratenor Claudio Cavina, fundador do agrupamento La Venexiana

O contratenor e musicólogo italiano Claudio Cavina, de 58 anos, morreu no domingo, em Itália, anunciou esta segunda-feira o agrupamento La Venexiana, que dirigia e fundou.

Conhecido como "a voz do madrigal", pela investigação e recuperação que efetuou de obras de compositores Claudio Monteverdi e Gesualdo, Cavina nasceu 1962, estudou no conservatório de Bolonha e na Escola de Basileia com o contratenor René Jacobs, pioneiro da interpretação historicamente informada.

Depois de se destacar como solista em formações como Concerto Italiano, Concerto Köln, Huelgas Ensemble, La Colombina, Europa Galante, em 1995 criou o seu próprio agrupamento, La Venexiana, em parceria com a soprano Rosanna Bertini, depressa atingindo a primeira linha dos principais intérpretes de música antiga.