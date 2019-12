Morreu o costureiro francês de origem italiana Emanuel Ungaro

O estilista francês de origem italiana Emanuel Ungaro morreu este domingo em Paris aos 86 anos de idade, anunciou a família.

Nascido em 13 de fevereiro de 1933 em Aix-en-Provence, no sul de França, o segundo filho de seis de uma família de imigrantes italianos aprendeu costura com o pai, que era alfaiate, mas deixou a sua cidade natal para morar em Paris.

Chegou à capital em 1956, com apenas 23 anos e foi lá que conheceu o seu mestre: o estilista espanhol Cristobal Balenciaga.



Emanuel Ungaro dirá mais tarde que aprendeu o essencial com o pai e com Balenciaga.



Depois de seis anos a trabalhar com Balenciaga, em 1965, abriu a sua casa de moda.



Nos anos de 1980, definiu-se como "um obcecado sensual". "Não precisa de vestir um vestido, precisa de morar nele", disse o homem que considerou o seu trabalho uma arte. Ao longo dos anos, construiu um império (alta-costura, pronto a vestir, perfumes, sapatos, óculos), antes de a sua casa de moda ser comprada em 1996 pela família Ferragamo.



Retirou-se do mundo da alta costura em 2004, acreditando que já não correspondia "às expectativas das mulheres de hoje".